Abitare in Veneto, le statistiche: a Verona in ribasso contratti per lavoratori

L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato le locazioni realizzate attraverso le proprie agenzie attive in Veneto nel primo semestre del 2021.

Dai dati raccolti in tutta la regione emerge come il 72,2% dei contratti di locazione siano stati stipulati per scelta abitativa, il 25,6% riguarda lavoratori trasfertisti e il 2,2% gli studenti universitari.

In Veneto i contratti più stipulati sono quelli a canone libero (45,8%), a seguire quelli a canone concordato (39,4%) e, infine, quelli a carattere transitorio (14,9%).

Gli inquilini sono per la maggiore coppie e famiglie (50,3%), mentre sono single nel 49,7% dei casi.

Il 55,9% degli inquilini ha un’età compresa tra 18 e 34 anni, a seguire quelli con un’età compresa tra 35 e 44 anni (17,3%).

La tipologia più affittata in Veneto è il bilocale con il 41,0% delle scelte, mentre al secondo posto ci sono i trilocali con il 32,3% delle preferenze. Nel 2019 i trilocali erano la tipologia più affittata, mentre a partire dal 2020 il primo posto è occupato dai bilocali.

Rispetto al 2020 in Veneto si registra un ritorno degli affitti da parte di studenti universitari. Aumentano le percentuali di contratti a canone concordato e a carattere transitorio, tipologie contrattuali più brevi ed attualmente molto apprezzate da proprietari e inquilini.

Inoltre, l'analisi di Tecnocasa si è focalizzata sui capoluoghi regionali.

Per quanto riguarda Verona, rispetto a un anno fa, si evidenzia un ribasso dei contratti stipulati a lavoratori trasfertisti (34,8%). Il 60% stipula un contratto in città o provincia per motivi abitativi mentre una fetta residua è occupata dagli studenti con accordi di locazione transitoria (22,8%). Al contrario, la maggior parte degli accordi veronesi, oltre il 70%, è a canone concordato.

In tutti i capoluoghi considerati la maggior parte degli inquilini ha un’età compresa tra 18 e 34 anni. Verona e Padova sono le città con il più alto tasso di inquilini single ed anche nel 2019 Verona primeggiava in questa classifica.

La tipologia più affittata nei capoluoghi veneti è il bilocale: Verona conferma la tendenza con il 46,8%, un trend che rimane stabile dal 2019. In seconda battuta la soluzione abitativa più diffusa è il trilocale, scelto dal 26,2% dei residenti a Verona.