La veronese Sinectra punta alla sostenibilità

Sinectra punta tutto sulla sostenibilità. L’azienda veronese, leader nella realizzazione e nella fornitura di impianti tecnologici avanzati, si sta specializzando, in particolare, nello sviluppo di sistemi di automazione industriale per i settori della depurazione dell’acqua, del fotovoltaico e del trattamento dei rifiuti e dei solventi.

Sinectra, fondata oltre 40 anni fa e guidata da Franco Castelli, con sede a San Bonifacio, si avvale di un organico di 70 dipendenti distribuiti tra uffici tecnici, officina e divisione impiantistica esterna, aree commerciali e amministrative. Nel 2021, ha superato i 10 milioni di euro di fatturato. “Il fatturato 2021 conferma la nostra performance – spiega il direttore generale di Sinectra Riccardo Tognetti –. Il 2020 era stato per noi un anno con contratti importanti: ripetere quei numeri, rappresenta un ottimo risultato. Abbiamo clienti storici, che rappresentano il nostro zoccolo duro, per i quali abbiamo sviluppato impianti e sistemi di automazione sia nei settori alimentare che vitivinicolo. A questo si aggiunge un settore in forte crescita come è quello delle tecnologie per la sostenibilità. Siamo leader, con i nostri impianti, per la depurazione dell’acqua, il trattamento dei rifiuti, gli impianti solari e di cogenerazione. Sinectra sta investendo molto su formazione del personale e incremento delle risorse per rispondere alle esigenze del mercato”.

Il 2021 ha visto il completamento del nuovo sito produttivo della multinazionale Alfa Laval, a San Bonifacio; la collaborazione prevede investimenti programmati fino al 2024. E poi la realizzazione del cogeneratore Aciam (Società di gestione di Servizi Ambientali) a L’Aquila, progettato con un innovativo sistema di trattamento degli odori per la generazione di compost di alta qualità, idoneo per l’agricoltura. All’estero Sinectra lavora affiancando con la propria tecnologia, soprattutto clienti italiani: equipaggiamenti elettrici, quadri, impianti per linee di produzione dell’arte bianca, così come trattamento e recupero dei solventi dai sistemi di stampa attraverso la distillazione. La professionalità italiana è ormai un brand.

Le commesse estere sono in grande crescita. In questo momento una squadra Sinectra è in Iran e un’altra è in Pakistan. Nei prossimi mesi, sono già in programma lavori in Spagna, Argentina, Brasile e Indonesia. In questi anni ha allestito all’estero oltre 100 impianti, attivi in 38 Paesi. E il futuro sviluppo aziendale potrebbe arrivare dalla parte francofona del continente africano, Paese in cui ci sono grandi possibilità di investimento e dove Sinectra ha già concluso alcuni cantieri. L’ultimo a Molomè, in Costa d’Avorio, per la realizzazione degli impianti di una struttura alberghiera.

«Sinectra è una realtà giovane, che valorizza i talenti e capitalizza il personale esperto – afferma il titolare Franco Castelli -. Siamo sempre alla ricerca di lavoratori motivati. Oggi selezionare personale non è semplice: servono sia le competenze che l’adesione ai valori aziendali. I dipendenti sono il nostro biglietto da visita nei cantieri di tutto il mondo. L’azienda è in continua crescita: per espanderci abbiamo bisogno di professionisti, tra cui elettricisti esperti, capicantiere, project manager, tecnici di automazione industriale e personale per cablaggio armadi elettrici. Siamo pronti ad assumere persone preparate, con voglia di mettersi in gioco e di imparare”.

“Le competenze tecniche e l’esperienza maturata in questi anni sono un valore aggiunto – ha aggiunto Tognetti -. Abbiamo tanti progetti in divenire. La tecnologia e il problem solving italiani sono un’eccellenza riconosciuta all’estero. Ecco perché vogliamo allargare il nostro orizzonte e puntare su nuovi mercati dove ci sono notevoli possibilità di investimento».

Anche l’azienda scaligera si trova però a fare i conti con alcune delle problematiche più sentite del momento: rincari e reperibilità delle materie prime.

«Per il comparto automazione, i tempi delle forniture si sono terribilmente allungati – ha concluso il direttore generale -, ci sono ritardi nelle consegne dei componenti elettronici. Ordini che prima venivano evasi in 7 giorni, oggi arrivano addirittura a 52 settimane. Lo si vede in tutti i settori. E non è facile nemmeno trovare lavoratori preparat».

Sinectra è una realtà storica del nordest, nata nel 1980 e conosciuta per la produzione e fornitura di soluzioni impiantistiche elettriche industriali, energie rinnovabili, building automation e automazione industriale. Si occupa di progettazione di impianti, realizzazione, installazione, manutenzione e assistenza con un servizio completo o limitato alle singole fasi, a seconda delle esigenze dei clienti. Il tutto possibile grazie a team di tecnici ed elettricisti specializzati ed esperti, pronti a rispondere alle esigenze del cliente. L’azienda è fortemente impegnata nella costante ricerca della qualità: ciò richiede studio e aggiornamento continuo sul piano tecnico, informativo, normativo e particolare attenzione all’innovazione tecnologica. Grazie alla sua esperienza ha individuato procedure precise per gestire in modo più snello i flussi operativi, confluite in manuali interni della qualità. La formazione, la valorizzazione e l’aggiornamento delle risorse umane è tra i principali valori di Sinectra, tramite le quali l’azienda può offrire sicurezza, competenza e professionalità ai propri clienti.