Proroga Bonus Taxi-Ncc Verona, CNA soddisfatta

Un’iniziativa che il Comune di Verona ha attivato negli scorsi anni e che rappresenta un aiuto concreto per tante persone fragili della nostra città. Grazie al bonus, infatti, i cittadini veronesi appartenenti a specifiche categorie delineate nel bando potranno richiedere dei buoni per pagare il taxi.

Daniela Campostrini, Presidente Taxi CNA Veneto ne sottolinea la valenza sociale, ma anche la portata economica: “l’iniziativa è un buon modo per rendere un servizio ai cittadini e allo stesso tempo aiutare una categoria che negli ultimi anni ha avuto forti riduzioni di flussi a causa dalla situazione in atto”.

Sempre in ottica sociale CNA considera che sia l’amministrazione comunale che la politica Nazionale, dovrebbero aprire una seria considerazione sulla possibilità di rendere questo bonus strutturale nel tempo. Sottolinea Campostrini: “renderebbe il trasporto tramite taxi e Ncc più accessibile alle categorie fragili, aiutandole nella vita di tutti i giorni. Soprattutto le persone con disabilità e con difficoltà economiche troverebbero taxi attrezzati per recarsi per esempio a visite mediche o altri impegni in piena autonomia.

Infine, CNA ritiene importante chiarire il più possibile tempi e modalità di utilizzo del bonus. Sempre Campostrini: “va chiarito entro quando si possono richiedere i bonus nel 2022, evitiamo di ritrovarci cittadini con buoni non utilizzati perché comprati troppo a ridosso della data scadenza”.