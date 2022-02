Viaggiare in sicurezza: le mete top del 2022

Pochi viaggi, tante restrizioni e la perenne incertezza di frenate improvvise. Il 2021 è stato un anno terribile per i viaggiatori: le varianti del Covid-19 hanno trasformato i momenti liberi in vere e proprie incognite, con gli italiani costretti a interrogarsi sulla fattibilità o meno di ogni spostamento.

Per il 2022, il trend non sembra destinato a cambiare: i potenziali luoghi che si distinguono per protezione e tranquillità si contano sulle dita d'una mano e la parola d’ordine rimane sicurezza. Per questo motivo, è in forte crescita la platea degli interessati alle soluzioni assicurazioni: le polizze infortun i di MetLife vanno per la maggiore, con l’esigenza diffusa di tutelarsi in caso di infortunio all’estero.

Per aiutare quanti non vogliono rinunciare a scoprire culture e posti nuovi, la rivista Travel Pulse ha stilato la lista delle destinazioni nel mondo più sicure del momento. A livello metodologico, lo studio è stato realizzato sulla base dei dati raccolti dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), quelli del Global Peace Index 2021 e con il supporto della Berkshire Hathaway Travel Protection.

Ecco la speciale classifica nel dettaglio:

1) Emirati Arabi Uniti: da considerare uno dei Paesi con il tasso più alto di persone vaccinate e uno dei pochi, in giro per il mondo, che ha sempre mantenuto numeri di nuovi contagi relativamente basso

2) Isole Vergini Britanniche: posto nel Mar delle Antille, l’arcipelago conta circa 40 isole, la maggior parte di origine vulcanica. Negli anni, sono diventata meta privilegiata per una vacanza all’insegna della tranquillità e del relax

3) Grenada: fino a questo momento, Grenada ha risposto molto bene alla pandemia da Covid-19. Lo stato insulare è noto per essere il secondo più piccolo stato indipendente del continente americano e si trova nel mar dei Caraibi

4) Canada: secondo la lista della Berkshire Hathaway Travel Protection, il Canada è il 12esimo posto nella classifica dei Paesi più pacifici del mondo. Per entrare è richiesto aver completato il ciclo vaccinale.

5) Fiji: bellissime e tutte diverse, le isole che formano l’arcipelago delle Fiji sono 322, di cui 106 abitate abitualmente. Per viaggiare sicuri nel 2022, non c’è luogo migliore.

6) Islanda: dal caldo al freddo in un secondo. In “Europa”, è l’Islanda la meta da sogno per trascorrere un viaggio in tutta serenità.

7) Bahamas: le isole Bahamas sono il sogno di ogni viaggiatore. Colori accesi, acque cristalline e spiagge paradisiache incantano già al primo sguardo ma è la sicurezza che garantisce il posto ad entusiasmare. Per entrare, è necessario essere in possesso di un tampone negativo effettuato 5 giorni prima dell’arrivo.

8) Giamaica: cosa dire della Giamaica? Per entrare in questo Stato situato nel mar dei Caraibi è necessaria un’autorizzazione ad hoc, Travel Authorization Document, e il risultato negativo di un test Covid-19 effettuato non più di 3 giorni prima dello sbarco

9) Nuova Zelanda: per chi cerca il mare, la natura e l’avventura, la Nuova Zelanda è la destinazione ideale e più sicura per il nuovo anno

Qualsiasi luogo si scelga, prima di imbarcarsi è consigliato dare un’occhiata al sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.