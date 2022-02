Unioncamere Veneto premia la Migross per lo Sviluppo Economico

La Migross ha ricevuto ieri da Unioncamere Veneto il Premio regionale per lo sviluppo economico alle aziende che nel 2020-2021 hanno contribuito alla crescita e all’affermazione dell’economia nel Veneto.

«I fratelli Mion hanno saputo affrontare i numerosi cambiamenti registrati nella grande distribuzione negli ultimi 40 anni – ha spiegato Nicola Baldo, componente di Giunta della Camera di Commercio di Verona – e hanno costruito un gruppo sviluppato in modo capillare sul territorio e all’avanguardia. Oggi sono state premiate imprese che rappresentano le eccellenze del Veneto: abbiamo dato un tangibile segno di riconoscenza a imprenditori che per lungimiranza, passione e vocazione rappresentano un esempio per la comunità».

Baldo, assieme al presidente di Unioncamere del Veneto, Mario Pozza, ha consegnato il premio a Luigi Mion, accompagnato dal sindaco Roberto Brizzi di Bussolengo, dove ha sede il gruppo.

L’azienda Fratelli Mion è nata nel 1974 Bussolengo. Partendo dal negozio di famiglia a San Zeno, l’impresa è cresciuta fino a divenire l’attuale Gruppo Migross che riunisce quattro insegne: Migross Superstore, Migross Supermercati, Migross Market e Migross Market Consorzio.

Attualmente il Gruppo conta oltre 1000 addetti, 8 superstore, 30 supermercati e 16 negozi di dimensioni più piccole con un valore della produzione nel 2019 di oltre 430 milioni di euro. La mission dichiarata dal gruppo consiste nell'essere sempre più vicini al cliente, nel rispetto del miglior rapporto con il prezzo, puntando costantemente sulla qualità, sull'innovazione, sulla sostenibilità ambientale e sulla salvaguardia della salute del consumatore.

Migross sottolinea il proprio impegno nel mantenere elevati gli standard di qualità puntando a una distribuzione innovativa delle merci movimentate nelle piattaforme logistiche con mezzi differenziati per i freschi (cane, ortofrutta, prodotti freschi in genere), surgelati e generi vari. Questo permette di garantire la catena del freddo, la puntualità delle consegne e la gestione dei flussi di scarico nei punti vendita. Inoltre, il gruppo dei fratelli Mion si dichiara attento all'ambiente e alla sostenibilità.