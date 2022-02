Cisl Verona, Veghini si conferma al timone

“Esserci per cambiare”. Persona lavoro, partecipazione per il futuro del Paese”: è il titolo della due giorni Cisl appena conclusasi all'interno degli spazi di Veronafiere. Come insegna del 19esimo Congresso provinciale è stata scelta una celebre citazione di Tina Anselmi, insegnante partigiana ed ex membro della Camera dei Deputati.