Servizio civile, Mag Verona offre a tre giovani un'esperienza formativa

Sta per scadere il bando per il servizio civile universale, aperto fino a domani (10 febbraio) alle ore 14. Mag Mutua per l’Autogestione Cooperativa Sociale di Verona offre a tre giovani, tra i 18 e i 28 anni, un’esperienza formativa in altrettante aree specifiche: Terzo Settore, Microcredito e Promozionale-culturale.

Il progetto “Delfi – l’informazione al centro” dà la possibilità di affiancare operatori e operatrici in area Terzo Settore in attività di ascolto, accompagnamento tecnico-aziendale, formazione all’autogestione per le imprese sociali e per le organizzazioni del non profit, oltre a sostenere la promozione dell’economia sociale in ambito veronese.

Oltre al centro servizi per imprese sociali ed enti non-profit, Mag Verona, nata nel 1978, offre un incubatore solidale e uno sportello di microcredito per le persone e per l’avvio d’impresa, e agisce in rete con numerosi enti del settore.

Lo sportello di microcredito, inoltre, consente di conoscere gli strumenti di prevenzione delle nuove povertà, con attività formative e informative di educazione finanziaria, finanziamento di emergenza e per l’avvio d’impresa. Infine, anche il settore della comunicazione e del marketing sociale completa la proposta del progetto: gestire la newsletter periodica, redigere e pubblicare materiali informativi e didattici, seguire la redazione del periodico A&P – Autogestione e politica prima, si affiancano ad attività di fundraising, di organizzazione di didattiche e di divulgazione.

La domanda va presentata attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL), https://domandaonline.serviziocivile.it. Il portale DOL richiede l’identificazione tramite Spid, livello di sicurezza 2, per i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e per i cittadini di Paesi extra UE regolarmente soggiornanti in Italia.

Ulteriori informazioni si trovano al sito del CSV di Verona: https://csv.verona.it/2021/12/16/servizio-civile-universale-ce-bando-2021/ e al link https://magverona.it/2022/01/servizio-civile-universale-2022/