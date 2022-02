Educazione ambientale, Cariverona lancia la seconda edizione di "Format"

Al via la seconda edizione del Bando FORMAT – Formazione e Ambiente – dedicato al sostegno di percorsi strutturati di sensibilizzazione ed educazione ambientale rivolti alle giovani generazioni.

Fondazione Cariverona amplia l’impegno nel perseguire l’obiettivo di aumentare consapevolezza ed attenzione dei giovani verso i temi della sostenibilità, favorendo l’assunzione nella quotidianità di comportamenti responsabili.

Verranno esaminate le proposte progettuali che sviluppino idee di intervento in uno o più dei seguenti ambiti:

• Rispetto dell’ambiente;

• Tutela degli ecosistemi naturali;

• Cambiamenti climatici;

• Gestione dei rifiuti (ridurre, riciclare, riusare);

• Uso responsabile delle risorse idriche ed energetiche;

• Inquinamento;

• Alimentazione sostenibile.

Le iniziative candidate, dirette a rafforzare le conoscenze e le competenze delle giovani generazioni anche attraverso azioni di cittadinanza attiva, dovranno avere un forte taglio esperienziale ed essere sviluppate per trasmettere, al loro termine, un’eredità al territorio e alla comunità di riferimento quale elemento di sostenibilità e persistenza. Inoltre, le idee progettuali dovranno essere dirette in particolare alle giovani e giovanissime generazioni (bambini e ragazzi fino a 20 anni d’età) e, laddove possibile, promuovere il coinvolgimento di giovani operatori under 35.

Trattandosi di una seconda edizione, le candidature in qualità di Enti Capofila sono riservate ai soggetti che non abbiano ricevuto contributo dalla Fondazione nell’edizione 2021 del medesimo Bando che aveva registrato ben 68 candidature, 21 delle quali erano poi state sostenute da Fondazione Cariverona.

I criteri di selezione previsti dal Bando FORMAT 2022 sono i seguenti:

a) qualità e significatività del progetto formativo proposto (concreta dimensione esperienziale e capacità di incidere nel contesto di riferimento);

b) sostenibilità della proposta, intesa come sua replicabilità o persistenza

c) esperienza e professionalità dei proponenti e dei partner

d) piano di monitoraggio e valutazione;

e) coerenza e congruenza del piano dei costi.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato alle ore 13.00 del 4 aprile 2022.

Le risorse a disposizione ammontano a 1,5 milioni di euro per iniziative destinate ai territori di Verona, Vicenza, Belluno, Ancona e Mantova. Il contributo richiesto alla Fondazione dovrà collocarsi nell’intervallo compreso tra euro 50.000 ed euro 100.000.