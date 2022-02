Apindustria Confimi Verona, da domani i webinar del Club Energia

Boom di richieste di informazioni e consulenze al Club Energia di Apindustria Confimi Verona. È il servizio che l’Associazione delle Piccole e Medie imprese mette a disposizione dei propri associati dal 1999. Se la voce dei costi dell’energia, unita a quella del gas, è sempre stata all’attenzione degli imprenditori, già da dicembre si è riscontrato un crescendo di interesse. E di preoccupazione, in particolare all’arrivo delle bollette di dicembre, che è facile prevedere si replicherà con quelle di gennaio.

La crescita delle richieste misura non solo le difficoltà che l’industria sta affrontando e dovrà affrontare, ma la necessità di chiarezza. Per questo Apindustria promuove giovedì 10 febbraio (domani), dalle 10 alle 13, un webinar tenuto da Massimo De Martin, consulente esperto del Gruppo d’acquisto dell’Associazione.

Tra i temi affrontati: le previsioni dell’andamento dei mercati energetici 2022-2024, il decreto sostegni ter e l’impatto sulle bollette, i futuri sviluppi per calmierare gli aumenti, le decisioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) sugli oneri di sistema.

Attualmente sono circa 151 le aziende a usufruire, tramite il Club Energia, dei contratti negoziati sul libero mercato per oltre 55 milioni di kWh. Una decina quelle di nuovo ingresso, proprio in conseguenza dei rincari registrati in particolare dalla fine del 2021. Si tratta di realtà attive prevalentemente nei settori lapideo, della cartotecnica e metalmeccanico.

Finalità del servizio è fornire agli imprenditori informazioni chiare e puntuali in base alle necessità, anche per quanto riguarda la fornitura di gas (grazie ad un altro Club dedicato). Non è soltanto questione di costi, ma di capire quali ripercussioni avranno gli aumenti sulle PMI a breve, medio e lungo raggio così da permettere agli imprenditori di pianificare i listini in base agli aumenti delle spese di produzione e fare una stima di bilancio.

Le consulenze sono mirate al controllo mensile delle fatture e dell’applicazione del contratto da parte del fornitore; alla valutazione delle opportunità di risparmio, attraverso la ricerca delle condizioni ottimali per la singola azienda. Non ultimo, alla verifica dell’affidabilità dei fornitori presenti sul mercato, visti i casi sempre più frequenti di fallimento da parte di realtà da milioni di kWh di fatturato.

Il webinar è aperto anche ai non associati.