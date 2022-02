"Esserci per cambiare": oggi parte il 19esimo Congresso Cisl Verona

Al via oggi il 19esima Congresso della Cisl di Verona presso la Veronafiere . Appuntamento alle ore 14.30 con l'apertura di evento affidata al segretario Cisl Verona, Giampaolo Veghini. Durante l'appuntamento interverranno esperti ed esponenti istituzionali, tra questi il sindaco di Verona, Federico Sboarina. Presente anche il segretario nazionale Cisl, Luigi Sbarra.

“Esserci per cambiare. Persona lavoro, partecipazione per il futuro del Paese”: è il titolo scelto per l'evento e si ispira alla celebre frase di Tina Anselmi.