Confcommercio Verona. Arena: «Famiglie e imprese sotto shock, è emergenza»

«Caro energia e boom dell'inflazione rappresentano un vero e proprio shock di inizio anno per famiglie e imprese, ancora alle prese con le misure legate all'emergenza sanitaria: in queste condizioni, è difficile essere ottimisti».

E' il commento di Paolo Arena, presidente di Confcommercio Verona a proposito dell'attuale situazione dell'economia e del terziario di mercato; «Se sul mercato continueranno le tensioni sul gas viste a gennaio - prosegue il presidente -, si rischia un salasso di varie decine di miliardi in più solo per far fronte alle bollette energetiche, con conseguente diminuzione della capacità di spesa dei nuclei familiari. Le misure di compensazione fin qui messe in campo dal Governo non bastano».