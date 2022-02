Povegliano: aperto nuovo centro tamponi per le scuole

Povegliano Veronese viene incontro ai cittadini con un nuovo servizio. È stato infatti inaugurato lunedì, nei locali del circolo anziani ospitato nell’immobile comunale di via fratelli Rosselli 3, il centro tamponi temporaneo dedicato al mondo della scuola.

L’amministrazione comunale ha deciso di istituire il presidio – gestito da volontari – per poter venire incontro alla sempre maggiore richiesta di test in questo ambito. Il riscontro di casi positivi infatti impone dei controlli per scolari e personale molto articolati che coinvolgono intere classi contemporaneamente.

«Abbiamo ascoltato le richieste delle famiglie che ci chiedevano un aiuto concreto – commenta la sindaca Roberta Tedeschi – e non appena c’è stata la possibilità abbiamo lavorato duramente con Ulss 9 per poter cogliere questa opportunità. Non è stato per niente facile ma la fatica è stata ripagata».

Sono stati oltre 40 i tamponi eseguiti lunedì, con i volontari ed il personale medico ed infermieristico che hanno lavorato soprattutto con bambini della scuola primaria. «Ringrazio naturalmente il gruppo alpini, l’associazione Anteas ed il nostro gruppo di Protezione Civile. Senza di loro non sarebbe stato possibile arrivare all’obiettivo» continua la sindaca.

«Saremo di supporto anche ai comuni vicini, ho già parlato in questo senso con altri amministratori». Il servizio è gratuito e sarà operativo nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 14:00 alle ore 16:30 fino alla fine dell’emergenza. Si effettuano solamente tamponi per lo screening scolastico e l’accesso è riservato solo a chi è in possesso di comunicazione da parte del SISP o della dirigenza scolastica della scuola di riferimento.