Rinnovato il direttivo di Fnp Veneto: si lavora sulla next generation attiva di anziani

Tina Cupani è confermata segretaria generale della Fnp Veneto. E' al timone da settembre 2021. L'elezione arriva al termine dell’XI congresso del sindacato dei pensionati Cisl, che si è tenuto il 31 gennaio e 1 febbraio. Cupani, di Isola Vicentina, prima di arrivare in Fnp vanta una lunga attività nella Cisl Scuola, di cui è stata segretaria generale a Vicenza, poi segretaria regionale fino a essere chiamata nella segreteria nazionale.

In segreteria, altra conferma, resta Giancarlo Pegoraro, di Padova. Segretario regionale della Fnp Veneto dal 2018, proviene dalle fila della Fim, poi è stato segretario provinciale della Cisl Padova, operatore per la Cisl Veneto e per la Fisascat Veneto.

Ai vertici della Fnp Veneto arriva per la prima volta Ivano Cavallin, veneziano di San Donà di Piave, in pensione dal 2016: sindacalista di lungo corso per la Fai, è stato segretario generale a Venezia e segretario regionale, dal 2012 al 2021 è stato presidente del Comitato Consultivo Provinciale dell'Inail Venezia e attualmente è presidente del Comitato provinciale dell’Inps di Venezia.

Un congresso molto partecipato, che si è tenuto con quasi un anno di ritardo a causa della pandemia. Il titolo scelto è “Esploratori di futuro”, perché gli anziani, come ha ricordato Cupani nella sua relazione, sono «le radici e la contemporaneità del nostro paese». Un tempo presente che si proiettata nel domani: siamo di fronte a sfide di medio e lungo termine che coinvolgono i pensionati di oggi e la loro “next generation”.

La pandemia continua a essere parte della quotidianità e si definisce come spartiacque segnando uno specifico momento storico: «Non possiamo compiere l’errore di continuare a sforzarci di leggere il nuovo con lenti oramai appannate - ha considerato la segretaria generale, suggerendo il paradigma per l’azione futura del sindacato-. Dobbiamo adottare uno schema diverso che sappia valorizzare le esperienze locali, attraverso l’operare congiunto di pubblico, privato e società».

Fnp Veneto propone maggiore vicinanza al territorio, quindi, più sostegno e cooperazione con le articolazioni territoriali; quest'ultime possono contribuire a sviluppare “best practices” locali attraverso la concertazione sociale.

Il sindacato a livello nazionale, sottolinea FNP Cisl, deve lavorare per portare a casa gli obiettivi della riforma previdenziale, della riforma fiscale e della legge quadro nazionale per la non autosufficienza: in Veneto, entro il 2050 gli over 85 passeranno da 176mila a 370mila, con il parallelo aumento del rischio di sviluppare forme di disabilità.

A livello locale la vera sfida per la Fnp è partecipare sempre di più alla ridefinizione del benessere delle comunità in cui opera, forte della natura trasversale della sua identità sindacale, della sua spiccata vocazione per il sociale e della sua profonda conoscenza dei bisogni e delle problematiche che l’utenza dei servizi sanitari affronta ogni giorno nel territorio. Un’attività che non è solo a misura di anziano: il sindacato dei pensionati ha sempre lavorato con obiettivi intergenerazionali.

Ecco, quindi, che Fnp Veneto propone un rilancio dell’attività: basta pensare che dei 221,1 miliardi del PNRR, 87,4 andranno agli enti locali in larga misura per progetti di inclusione sociale, superamento delle fragilità e per il rafforzamento della sanità territoriale. «Un’ulteriore sfida per noi – conclude Cupani - sarà riuscire a intercettare le persone e le famiglie con nuovi bisogni generati dalla pandemia».