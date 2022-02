Agribi, al via il corso gratuito per disoccupati per potare le vigne

Le aziende agricole cercano sempre di più lavoratori esperti, in grado di svolgere attività che richiedono precisione, consapevolezza e conoscenza delle principali tecniche di base. È sempre più difficile, però, trovare operai specializzati nei campi come potatori, trattoristi e manutentori del verde, personale con l’abilitazione per manovrare attrezzature pericolose, o con il patentino per gli agrofarmaci. A contribuire a questa problematica è anche la carenza di manodopera straniera, sia per le conseguenze derivanti dalla pandemia e dalle limitazioni del green pass, sia perché molti lavoratori hanno preferito altre destinazioni.

Da questo contesto parte l’iniziativa di Agribi, ente bilaterale per l’agricoltura veronese, che organizza un corso gratuito di formazione per disoccupati in agricoltura mirato ad apprendere la potatura della vite, un’operazione fondamentale per la gestione del vigneto dal momento che pone le basi per la produzione futura e la capacità della vite di rigenerarsi. Il corso, che partirà il 17 febbraio, si svolgerà in nove giornate, con 32 ore di formazione in aula e 40 ore di formazione pratica in campo nelle aziende agricole ospitanti. Saranno affrontati temi inerenti alla specifica mansione del potatore, come i principi generali di viticoltura e allevamento della vite e le principali tecniche di potatura, ma anche le questioni relative alla sicurezza e al contratto di lavoro.

«Si tratta di un percorso formativo gratuito, destinato ai disoccupati - spiega Sabrina Baietta, referente per i Servizi al lavoro dell’ente bilaterale di cui fanno parte Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil -, all'interno di un programma di formazione mirata, che punta a rispondere alle effettive necessità espresse dalle aziende agricole, con particolare attenzione alla mansione specifica del potatore. È una figura professionale che si fatica a reperire sul mercato, perché le competenze e le abilità vanno oltre la raccolta della frutta e servono nell’arco dell’intera annata. In questo caso la formazione sarà specifica sulla potatura della vigna, competenza molto richiesta in un territorio vocato alla viticoltura come quello veronese. Questo corso è interessante perché, oltre alla gratuità, prevede la possibilità di usufruire di un buono pasto giornaliero del valore di 8 euro e pure del servizio di trasporto gratuito per raggiungere le aziende ospitanti. Un’occasione importante, dunque, per acquisire nuove competenze e allargare le opportunità di impiego in agricoltura».

Le selezioni si concluderanno al raggiungimento del limite massimo di iscritti, che è di 20 persone.