Agricoltura100: il vino veneto premiato per sostenibilità sociale ed economica

Medaglia al vino Veneto che conquista il podio della seconda edizione di Agricoltura100, l’iniziativa di Reale Mutua e Confagricoltura nata nel 2020, volta a promuovere il contributo dell’agricoltura alla crescita sostenibile e al rilancio del Paese.

Premiate due eccellenze regionali: «Siamo orgogliosi che a conquistare il primo posto della classifica generale della seconda edizione di Agricoltura100 ci siano la Cantina Produttori Valdobbiadene e la Società Agricola Eredi Scala Ernesto & C. Alle due venete il riconoscimento per la gestione del rischio e la protezione dei lavoratori. Un attestato che certifica la bontà della strada intrapresa ormai da diversi anni dalle imprese del nostro territorio per le quali la sostenibilità rappresenta un valore fondamentale».

L’assessore all’Agricoltura del Veneto, Federico Caner, si unisce così alle congratulazioni espresse dal presidente del Veneto, Luca Zaia, per gli esiti del secondo rapporto presentato da Confagricoltura e Reale Mutua Agricoltura100, che fotografa lo stato dell’arte del comparto agricolo.

«Sono profondamente convinto che la sostenibilità oltre che ambientale, debba essere anche sociale ed economica – conclude Caner -. Tutto questo si traduce in una rinnovata attenzione ai temi dell’ambiente e del territorio, ma anche dello sviluppo economico e del benessere di chi lavora. In questa direzione vanno i riconoscimenti attribuiti a queste due realtà venete che, insieme a molte altre imprese del territorio, dimostrano che la strada imboccata è quella giusta».