Cgil Veneto, Ferrari: «Troppi morti sul lavoro, la Regione deve intervenire»

Dopo i due recenti infortuni mortali sul lavoro che hanno colpito la regione, il segretario della Cgil del Veneto, Christian Ferrari, torna a chiedere risposte alla Regione: «Il confronto è ricominciato alla fine del 2021 ma ancora non ha prodotto il rinnovo del piano strategico che noi abbiamo chiesto per tutto l'anno. Visti i dati pubblicati ieri da Inail e le vicende che registriamo quotidianamente, l'esigenza di una risposta è sempre più urgente». «Abbiamo scritto al presidente della Regione per chiedere uno sforzo straordinario per il potenziamento degli organi ispettivi, che è fattibile e avrebbe un duplice valore: concreto, perché con più ispettori si potenzia funzione fondamentale che è quella non solo della repressione ma anche della prevenzione; e culturale, perché si darebbe un importantissimo messaggio politico, ovvero che la Regione Veneto mette il tema della sicurezza sul lavoro in cima alle priorità». «C'è tutta la questione della precarietà dilagante e dell'ampio ricorso ad appalti e subappalti che non si conciliano con la sicurezza -conclude Ferrari-. Basti pensare a quello che sta accadendo nell'edilizia con i vari bonus, registriamo centinaia di imprese che sbucano improvvisamente senza storia ed esperienza, e una ricerca forsennata di manodopera specializzata da mettere immediatamente al lavoro nei cantieri senza garantire loro una formazione». In conclusione, secondo Christian Ferrari, segretario della Cgil del Veneto, la ripartenza economica della regione non può concretizzarsi in presenza di un tasso crescente di morti e infortuni sul lavoro: «Il modello produttivo regionale non può basarsi su una strage».