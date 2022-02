A Verona fiorisce la solidarietà: domani la donazione di Garden Floridea a CSV Verona

Si è conclusa "Un dono per tutti", la raccolta fondi organizzata da Garden Floridea a sostegno del CSV di Verona e del suo Servizio Stacco. L'iniziativa prende forma in seno alla decima edizione di "Fai fiorire la solidarietà".

E' fissata per domani la conferenza stampa per la consegna dell'assegno di beneficienza: appuntamento alle ore 12, nella sede di Garden Floridea a Verona.

Saranno presenti Maurizio Piacenza, titolare Garden Floridea ed Ennio Tomelleri, consigliere della Federazione del Volontariato di Verona ODV – CSV di Verona.

Il Centro di Servizio per il Volontariato di Verona (CSV) dal 1997 valorizza il volontariato come strumento di cittadinanza attiva e ne promuove la crescita. Organizza, gestisce e eroga servizi di supporto tecnico, formativo e informativo per rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore.

Tra le varie iniziative, il servizio S.T.ACCO. (Servizio Trasporto e ACCOmpagnamento): consiste nel trasporto e nell'accompagnamento dell’utente presso strutture mediche e socio-sanitarie del territorio in caso di visite mediche, esami, controlli oppure per attività ricreative. Il servizio viene svolto da oltre 20 associazioni di volontariato che collaborano in rete sinergica su tutto il territorio scaligero.

Garden Floridea ha organizzato una raccolta fondi grazie alla vendita di ciclamini e all’impegno dell'azienda. La cifra verrà devoluta in assegno al Centro di Servizio per il Volontariato di Verona ed è destinata a sostenere il Servizio Stacco “Fai girare le ruote”.