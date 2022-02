Studio Apostoli di San Giovanni in Lupatoto firma la SPA delle nuove Terme di Grado

Sono ufficialmente iniziati i lavori di costruzione e riqualificazione delle nuove Terme di Grado, polo termale all’avanguardia e strategico per il rilancio turistico della città friulana, riconosciuta quale località termale sin dagli inizi dell’800. Il progetto, supportato dall’ente regionale PromoTurismoFVG e la cui direzione lavori è svolta da Archest in collaborazione con imprese edili, studi di progettazione e ingegneria, comprende il restyling completo del centro benessere, affidato a Studio Apostoli con sede a San Giovanni in Lupatoto.

Situato al primo piano, sarà organizzato in due macro-sezioni: la zona fitness e beauty, completa di cabine per massaggi e trattamenti di bellezza e per la cura del corpo, occuperà circa 500 mq; l’area Wellness, invece, si svilupperà per un totale di circa 650 mq.

Quest’ultima è definita da un involucro ad ampie vetrate e si affaccia su una terrazza verde, creando un ambiente fluido in cui il confine fra indoor e outdoor è impercettibile. Per la sua progettazione, Alberto Apostoli si è ispirato agli elementi naturali e ha scelto l’acqua per la prima delle quattro aree tematiche, declinata in trattamenti umidi comprensivi di inalazioni di iodio, docce emozionali, hammam e bagno romano. Si prosegue con l’elemento aria, che si sviluppa all’esterno con aree relax e bistrot; e fuoco, con differenti tipologie di sauna ispirate alle culture finlandese, giapponese e mitteleuropea, proposte sia in indoor e in terrazza. Chiude infine il percorso l’elemento terra, con spazi dedicati alla distensione individuale.

La chiusura dei lavori è prevista entro i prossimi tre anni e prevede una struttura che occuperà un’area complessiva di circa 32 mila mq e offriranno a ospiti italiani e stranieri un centro di eccellenza, con una vista panoramica sulla costa e sul mare.

In 25 anni di attività, Studio Apostoli di Alberto Apostoli ha realizzato oltre mille progetti tra hotel, uffici, centri wellness, negozi, complessi residenziali e ville, occupandosi sia dell’involucro architettonico e della parte ingegneristica, sia del disegno degli spazi interni, fino allo sviluppo del dettaglio e di prodotti e complementi ideati appositamente per un determinato intervento. Stati Uniti, Europa, Russia, Medio Oriente e Cina sono alcuni dei mercati mondiali in cui Alberto Apostoli ha lavorato e comunicato, attraverso conferenze e attività didattiche, la propria conoscenza, che include nozioni filosofiche, storiche, economiche, sociologiche e artistiche in genere, confluite anche in pubblicazioni e in numerosi premi e riconoscimenti.