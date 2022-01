Assessore Caner: «Il vino veneto non si arrende, cresce l'export con 140 milioni in più»

Brusca frenata per l'economia a livello locale e nazionale a causa della crisi sanitaria e, dall'ultimo semestre dello scorso anno, aggravata dal caro bollette e dall'aumentare del prezzo delle materie prime. Uno dei pochi settori in ripresa è quello del vino, fiori all'occhiello dell'economia Veneta.

«Apprezzati in tutto il mondo per la loro qualità, i vini veneti in questi anni hanno saputo conquistare la fiducia dei clienti e dei mercati mondiali -afferma l'assessore all'Agricoltura della Regione, Federico Caner-. Inoltre, per comprendere il valore del vino nell’economia del Veneto è sufficiente dire che da solo questo prodotto rappresenta circa un terzo circa dell’export agroalimentare veneto e il 3,5% di tutte le merci esportate. Stiamo parlando di una delle grandi eccellenze che la Regione supporta con finanziamenti all’intera filiera, dalla piantumazione e ristrutturazione della vite, fino all’imbottigliamento e alla promozione. Ogni anno attraverso appositi bandi, la Regione mette a disposizione circa 40 milioni di euro per il settore, stanziamento a cui vanno aggiunti i fondi derivanti dal PSR, il programma di sviluppo rurale».