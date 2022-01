Rielezione Mattarella, Boscaini: «Figura autorevole, ma rammarico per la classe politica»

La dichiarazione di Raffaele Boscaini, presidente di Confindustria Verona, sull’elezione del Presidente della Repubblica.

«Il Presidente Mattarella è una figura autorevole che abbiamo apprezzato in questi sette anni per serietà e fermezza. Serietà e attaccamento al bene del Paese che ha dimostrato anche in questa circostanza».

«Certo è che, di fronte a questa scelta, non possiamo non rammaricarci per lo spettacolo che ci ha offerto la nostra classe politica. Mi auguro che davanti alle sfide che ci aspettano sappia lavorare per il bene del Paese».