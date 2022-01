ENAC Veneto e ATV insieme per formare (e assumere) nuovi autisti

Ai nastri di partenza il corso IFTS “Conducente di Autobus” attuato da ENAC Veneto in collaborazione con ATV, Bus-Car Consorzio Autoscuole e Fondazione ITS Academy LAST. Si tratta di un percorso formativo gratuito grazie al finanziamento della Regione Veneto e garantisce l'ottenimento del certificato di Specializzazione Tecnica Superiore.

Il percorso prevede 400 ore di formazione propedeutiche al conseguimento delle patenti di categoria E + D e all’abilitazione al trasporto pubblico di passeggeri (CQC) e 400 ore di stage in aziende come ATV alla ricerca di personale qualificato.

«ENAC Veneto prosegue nel raccordo tra ricerca e offerta di lavoro, attraverso proposte formative ad alta specializzazione. Questo corso nasce, com'è nella nostra filosofia, dalla volontà di rispondere in modo efficace ai fabbisogni formativi delle aziende del territorio che faticano a trovare profili professionali in linea con le loro richieste — dichiara il Direttore Generale di ENAC Veneto, Matteo Roncarà — Ha un taglio molto pratico, sia nella fase d'aula, con formatori che provengono dal mondo dell’impresa, sia in virtù delle 400 ore di tirocinio in azienda che preparano gli iscritti ad entrare con più esperienza e prima nel mondo del lavoro».

Il trasporto pubblico è un fattore decisivo nel processo verso la mobilità sostenibile ma secondo le stime mancherebbero nell'immediato almeno 5000 autisti soprattutto al centro-nord.

Il progetto formativo ha quindi l'obiettivo di formare la figura professionale del conducente di autobus — particolarmente richiesta — ed è mirato all'inserimento immediato degli allievi nell'organico delle aziende di trasporto partner del progetto o comunque in altre realtà del settore.

Lo ha sottolineato il Presidente di ATV, Massimo Bettarello: «Come azienda operante nel trasporto pubblico di persone, oggi abbiamo la necessità di reperire sul mercato del lavoro personale di guida adeguatamente specializzato, formato dal punto di vista tecnico ma anche motivato dal possesso di soft skills indispensabili per relazionarsi con un pubblico eterogeneo e orientate alla sostenibilità ambientale. Ogni anno abbiamo l'esigenza di inserire in organico almeno 25-30 persone e per questo abbiamo promosso e fortemente sostenuto questa iniziativa, che rappresenta una concreta opportunità di sbocco professionale qualificato per molti giovani».

ATV, che accoglierà in stage alcuni iscritti insieme ai partner LA LINEA S.P.A. e PESCHIERA VIAGGI S.R.L., è inoltre disponibile a cofinanziare l'esame per la patente di guida per i partecipanti che al termine del percorso saranno disponibili all'assunzione.

«Da un anno e mezzo ormai stiamo studiando un modo per avere una disponibilità continuativa di autisti per coprire il fisiologico turn over – ha aggiunto il direttore generale di ATV, Stefano Zaninelli, che puntualizza: “Purtroppo i costi e i tempi elevati della formazione e del conseguimento delle patenti necessarie si sono rivelati degli ostacoli importanti. Grazie a questo progetto, il primo in Italia di questa tipologia, sarà possibile garantire una forma di continuità nelle assunzioni e favorire la formazione di un rapporto stretto con il territorio valorizzando anche l’attrattiva di questa professione che è sicura, appagante e socialmente stimolante».

Completato il corso, il tecnico sarà in grado di pianificare, implementare e verificare la movimentazione di persone, gestendo i relativi flussi informativi oltre che di svolgere compiti di natura tecnica e gestionale collegati al ciclo logistico della mobilità sostenibile.

Il percorso sarà realizzato indicativamente da fine febbraio a dicembre 2022 e si terrà, in parte, presso il Consorzio Autoscuole Bus-Car, una struttura che si avvale di circa 70 autoscuole associate in grado di accompagnare al conseguimento di qualsiasi tipologia di patente «che metterà a disposizione parte del corso teorico e pratico per il conseguimento della patente D e l’abilitazione al trasporto di persone in autoveicoli con n. di posti superiori a 9» spiega Benedetto Martorana, Presidente del Consorzio Autoscuole Bus-Car.

La restante parte delle ore di formazione si terranno nei laboratori della Fondazione ITS Academy LAST, Istituto Tecnico Superiore specializzato nell’Area Tecnologica della Mobilità Sostenibile. «Come ha di recente sottolineato l’Assessore Donazzan, gli ITS del Veneto hanno il pregio di garantire flessibilità e valori di occupazione superiori all’88% grazie alla forte sinergia con il tessuto imprenditoriale e al radicamento nel territorio — interviene Silvano Stellini, Presidente della Fondazione ITS Academy LAST — Posso affermare con orgoglio che la nostra Fondazione raggiunge un tasso di occupazione ad un anno dal diploma pari al 95% dei ragazzi; metteremo a disposizione tutta la nostra esperienza anche in questo corso per Conducenti di Autobus».

L’opportunità per conoscere lo svolgimento del corso e porre domande è l’Open Day che si terrà giovedì 3 febbraio alle ore 10:00 nella sede di ITS Academy LAST presso il Quadrante Europa, in via Sommacampagna 61. Per partecipare scrivere a: verona@enacveneto.it

Il bando per il corso “Conducente di Autobus - Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica” è rivolto a 16 persone con età minima 21 anni, in possesso di diploma professionale tecnico, di patente B e di certificato anamnestico rilasciato dal Medico di Base per il conseguimento della patente D. Solo secondariamente saranno ammessi anche soggetti in possesso di diploma di stato o dell'ammissione al 5° anno dei percorsi liceali. Le iscrizioni terminano alle ore 13:00 del 18 febbraio. Per informazioni: verona@enacveneto.it – 045 9209989 - https://www.enacveneto.it/<wbr></wbr>IFTS-conducente-autobus.