Gruppo Contec cresce e acquisisce PMPI Solutions.

Gruppo Contec, attraverso le proprie società Contec AQS Ambiente Qualità e Sicurezza e Pronext, ha concluso un’azione di sviluppo strategico orizzontale, acquisendo la maggioranza di PMPI Solutions, organizzazione specializzata in Project Management.

Formalmente il processo è avvenuto trasferendo la maggioranza a Contec, rispettivamente il 60% e il 10% delle quote a Contec AQS e Pronext. Un’operazione densa di significato che contribuisce a suggellare l’importante anniversario di 60 anni di attività che Gruppo Contec celebra nel 2022.

«L’acquisizione per Contec AQS è coerente con lo sviluppo di Exenet - afferma Alberto Palombarini, direttore tecnico e presidente di Contec AQS-: i servizi di direzione lavori ci avvicinano al project manager e viceversa le attività di Project Management spingono verso l’ingegneria. Devo ringraziare Diego che ci ha permesso di realizzare questo investimento dando nuovo impulso alla crescita del nostro Gruppo».

Nata nel 2007, PMPI Solutions affianca clienti industriali ed ampiamente strutturati nella gestione di processi interni negli ambiti marittimo, civile, oli&gas, ICT e finanza.

«Conoscere Gruppo Contec mi fa fatto entrare in una realtà articolata e che conosce alla perfezione i processi costruttivi - commenta Diego Savio, amministratore delegato di PMPI Solutions -. Scegliere di creare, anche formalmente, un percorso di crescita insieme è stato motivato dallo scambio sinergico di valori e competenze che possiamo innescare in modo reciproco. Aver lavorato a stretto contatto con alcune persone di Contec AQS ed aver poi conosciuto Alberto Palombarini con il suo entusiasmo contagioso, mi ha fatto subito credere a questo bellissimo progetto comune».

Operativa in tutta Italia, PMPI è impegnata nella realizzazione della metodologia di Project Management, nella creazione ed implementazione del PMO - Project Management Office.

La squadra di PMPI è coinvolta nella gestione operativa di progetto: Planner, Project Control, Cost Control e PM anche in ambito BIM e su progetti EPC - Engineering Procurement & Construction.

In parallelo, PMPI offre formazione negli ambiti:

teorie classiche di Project Management anche come accompagnamento all’esame di Certificazione PMP® Project Management Professional;

Oracle Primavera P6 ;

Microsoft Project Professional e Project Web App ;

STR Vision CPM (ora Team System CPM).

«Acquisire competenze di Project Management era un desiderio da tempo latente per noi di Pronext e complessivamente per Gruppo Contec, soprattutto alla luce dell’evoluzione del nostro mestiere che ci vede sempre di più come gestori di progetti. Consideriamolo come un regalo che ci siamo fatti per il 60esimo anniversario che celebriamo quest’anno, 2022: quale migliore occasione per crescere?», commenta Stefano Lappa, amministratore delegato di Pronext e membro del board di Gruppo Contec.