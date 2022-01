Caro energia, Federalberghi Garda Veneto al riparo con il Gruppo di acquisto

A questo proposito risulta molto utile l’attivazione, avvenuta qualche anno fa da parte di Federalberghi Garda Veneto , di un Gruppo di acquisto per l’energia. Un percorso fortemente voluto e condiviso, con l’obiettivo di offrire azioni concrete di contenimento e razionalizzazione dei costi delle forniture di gas e energia elettrica, con il supporto del partner Energy Working, per quanto riguarda la tutela, la consulenza e l’assistenza all’associato.

«Il nostro Gruppo di acquisto - afferma il presidente di Federalberghi Ivan De Beni - rappresenta una realtà ormai consolidata che oggi sfiora le 190 aziende , numero che ha visto una crescita significativa nell’ultimo semestre, senza registrare alcuna disdetta. Il suo successo è dovuto sicuramente all’ottimo risultato ottenuto in sede di aggiudicazione delle forniture , ma anche ad un importante e competente servizio di assistenza e sostegno ai soci in caso criticità».

Il servizio, tra l’altro, è stato integrato con utili consigli per ottimizzare i consumi e arricchito di aggiornamenti circa l’andamento dei mercati energetici. Ai soci è stato fornito anche un “Vademecum”, ovvero un semplice prontuario che riassume tutte le informazioni utili per la gestione ottimale delle forniture di Energia Elettrica e Gas. Elementi che insieme generano una ulteriore credibilità nel Gruppo di Acquisto e pertanto un reale e significativo punto di riferimento per i soci e anche per il territorio.