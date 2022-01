Giordano, ANIE: «Prezzi impazziti, l'unica soluzione è la transizione ecologica»

Durante i mesi estivi dello scorso anno si era iniziato a parlare di ripresa e i numeri delle imprese sembravano confermare tale andamento. A oggi, la situazione è ingabbiata in una fase di stallo a causa della risalita dei contagi. L’emergenza è anche legata alla logistica e al caro bollette che si sommano alla difficoltà nel reperire le materie prime con prezzi che svettano ai massimi storici.

Per fare il quadro della situazione e tracciare i possibili scenari futuri, il direttore Matteo Scolari ha intervistato Bruno Giordano, il neo vice presidente nazionale della Federazione Imprese elettrotecnica ed elettronica.

Lei è anche un imprenditore ed è al timone di una nota azienda del settore. Le aziende veronesi stanno dimostrando grande voglia di recuperare il terreno perduto nei mesi scorsi ma i prezzi pazzi delle materie prime mettono i bastoni tra le ruote. Che sta succedendo?

Quelli che abbiamo di fronte sono mesi di duro lavoro per l’imprenditoria veronese; il 2021 è stato un anno di importanti difficoltà nel reperimento della materia prima e soprattutto nell'aumento in generale dei costi. I prezzi della componentistica elettronica si sono gonfiati in poco tempo tant’è che il 2022 si sta prefigurando un anno ancora peggiore del 2021. E la cosa grave è che non riusciamo a capire bene quali sono i limiti di questa crisi, di queste difficoltà, e quindi risulta complesso dare forma a possibili scenari e tracciare una sorta id previsione di mercato.

Qualora dovesse persistere la situazione, è concreto il rischio di una vera e propria crisi delle aziende?

Il danno inflitto al comparto è importante e si ripercuoterà su tutta la catena perché le aziende sono pressate da due lati opposti: da una parte non riescono a contenere costi maggiorati quindi ad acquistare componentistica, dall’altra questo ammanco ha plasmato una sorta di mercato parallelo dove si trova parte di quelle che sono le materie prime non necessarie. Mi riferisco, in particolare, alle componenti elettroniche con costi 20 anche 30 volte superiori alla norma.

Questa dinamica impatta sui costi delle aziende. In quale misura è aggravata dalla crisi che sta attraversando il settore dei trasporti in questo momento?

La conseguenza di questa tempesta perfetta è che saremo costretti da una parte ad aumentare i prezzi di vendita e dall'altra a fermare le linee produttive. Le aziende energivore, pensiamo a una acciaieria o a una fonderia, devono affrontare dei costi più che raddoppiati. È impossibile che riescano ad applicare aumenti di prezzo al prodotto per rientrare nei margini.

Per quanto riguarda la componentistica, la Cina è il maggior fornitore mondiale: qual è e quale sarà il suo ruolo nella scacchiera economica internazionale?

È difficile capire esattamente le dinamiche e il perché siamo arrivati a questa situazione; la spiegazione ufficiale è che, nel momento di maggiore crisi, le aziende automobilistiche che sono dei grandi consumatori di componentistica elettronica, hanno disdetto quasi completamente i loro ordini. Le fabbriche che producono microprocessori hanno indirizzato le loro produzioni verso altri settori. Pertanto la loro produzione nel settore automotive non è più stata in grado di servire il resto dei mercati. Tutto questo però, a mio avviso, non giustifica completamente la crisi in corso: andrebbero rintracciate anche delle cause politiche nelle tensioni tra Stati Uniti e Cina.

Passando al tema dell’energia: lei ha appena assunto il ruolo di vice presidente di Anie ricevendo anche la delega alla transizione ecologica. Lo scenario non è critico. Cosa bisogna fare per invertire la rotta?

Sarà necessaria una transizione ecologica per trovare fonti alternative. La situazione in cui ci troviamo è anche frutto di una cattiva pianificazione energetica del passato e oggi ne paghiamo le conseguenze. L'Europa, l'Italia in particolare, non produce energia sufficiente e siamo costretti a importarla: questo ci assoggetta a decisioni economiche e politiche esterne sulle quali non riusciamo a intervenire. Le tensioni tra Ucraina, Russia e USA ne sono un esempio evidente. In questo scenario la transizione energetica è l’unico elemento di svolta: porterebbe alla riduzione del 55% delle emissioni entro il 2030 e addirittura una neutralità climatica entro il 2050.