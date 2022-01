Nuovo Dpcm, Confcommercio Verona: «Disposizioni incerte e cervellotiche»

«Inoltre - fa presente ancora Arena - le piccole e micro imprese hanno perso l'opportunità di beneficiare del paracadute della cassa Covid, l'Inps non ha ancora emanato le circolari e i datori di lavoro non sanno come gestire la situazione. Tutto questo mentre viviamo un lockdown di fatto, con quasi la metà degli italiani e dei veronesi che non vanno al lavoro e non escono e le aziende aperte ma inattive, visto che la città è vuota. Aziende che debbono sostenere i costi vivi e le spese per il personale, dando fondo alle ferie, sperando che arrivi un sostegno: emblematico il caso degli alberghi ma direi di quasi tutte le attività, eccezion fatto per il settore alimentare. Anche l'autotrasporto è in grave difficoltà, oltretutto si paventa un abbattimento del rimborso sulle accise».