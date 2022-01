Caro carburanti. Paternoster: «Il mondo dell'Autotrasporto italiano non ce la fa più»

«Il mondo dell'Autotrasporto italiano non ce la fa più. L'aumento del costo del gasolio non è più sostenibile, le aziende non possono più garantire le consegne a fronte di una impennata dei prezzi dei carburanti di oltre il 30% rispetto allo scorso anno. Inoltre la logistica alimentare sta subendo dei danni irreversibili in quanto il caro energia fa esplodere i costi della catena del freddo».