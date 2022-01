Abitare a Verona: aumentano gli affitti ma non nel centro storico

I canoni di locazione a Verona sono in leggero aumento: +0,7% per i monolocali, +1,5% per i bilocali e +0,9% per i trilocali. E' quanto emerge dall'analisi dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa

In tutte le macroaree si registrano segnali di stabilità o leggero aumento a eccezione dell’area centrale dove si segnala ancora una contrazione dei valori.

Nella macroarea di Borgo Roma-Golosine si registra un leggero aumento dei canoni di locazione che ha interessato in modo particolare il quartiere di Borgo Roma dove c’è una forte domanda alimentata da studenti delle facoltà universitarie presenti nel quartiere e dal personale medico, e bassa offerta.

La zona centrale mostra ancora sofferenza dal momento che ci sono ancora B&B e casa vacanza immesse sul mercato.

A Verona si affitta per scelta abitativa nel 60% dei casi, la tipologia più affittata è il bilocale con il 46,8% delle scelte. In generale il contratto più utilizzato è quello a canone concordato scelto nel 70% dei casi.

I canoni medi si attestano a 400euro al mese per un monolocale, 520euro al mese per un bilocale e 630euro al mese per un trilocale.