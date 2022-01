Scioperano i lavoratori dell'appalto Bluecity di Verona, disagi nella catena del freddo

I 30 di lavoratori dell’appalto Bluecity , magazzino di Palazzina a Verona che opera nella catena del freddo per numerose sigle della grande distribuzione alimentare, hanno avviato questa mattina una mobilitazione per chiedere che siano corrisposti loro gli arretrati salariali dovuti.

«Ora quello che chiediamo è che siano riconosciute, da parte della vecchia cooperativa e dalla committenza, anche le differenze salariali accumulate per tutti gli anni che i lavoratori hanno operato sotto un regime contrattuale inadeguato. - si legge nella nota - Parliamo di 3-5 anni per ciascun lavoratore per un monte salariale arretrato stimato attorno ai 300 mila euro, pari ad una media di circa 10 mila euro per ogni lavoratore».