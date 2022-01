Enac Veneto, al via i corsi di Addetto Meccatronico e Video Maker

Diciotto posti disponibili, nove nel corso con stage per Addetto Meccatronico di impianti automatizzati e nove nel corso per Video Maker, destinati a giovani under 30 che non stiano lavorando e non siano impegnati in un percorso di studi curricolare.

Da qualche giorno, e rispettivamente fino al 10 e all’11 febbraio, sono aperte le iscrizioni ai due percorsi di formazione professionale gratuita organizzati da ENAC Veneto nella sede di Via San Giuseppe 10, nel quartiere San Zeno a Verona.

Entrambi i corsi – che rientrano nel programma di formazione “Garanzia Giovani” finanziato dalla Regione Veneto – sono fortemente orientati all’inserimento lavorativo poiché formano figure professionali particolarmente richieste dalle aziende del territorio veronese: “Garanzia Giovani” di nome e di fatto, dato che il 74% di chi ha partecipato a Garanzia Giovani ha trovato lavoro. Non proprio una banalità, in un momento sul quale pesano drammaticamente anche le conseguenze – economiche e sociali - della pandemia come sottolinea il Direttore di ENAC, Matteo Roncarà: «Parlare di garanzie per il futuro dei giovani, oggi, è particolarmente delicato e complesso. Ma necessario. E questi corsi rappresentano l’opportunità per non stare fermi e recuperare un ruolo nella propria vita. La formazione profilata in base alle richieste del mondo del lavoro è il nostro modo di guardare la realtà e di intervenire sui problemi, dando risposte ai ragazzi e servizi alle imprese che li cercano».

Ma cosa fa l’Addetto Meccatronico? È una figura richiestissima e impiegabile in tutte le aziende del comparto manifatturiero per la gestione degli impianti automatizzati introdotti per rendere queste imprese più smart. Cosa invece sia preparato a fare il Video Maker, tra riprese video, post produzione, visual storytelling e promozione dei contenuti sui social media, è certamente più noto.

Il percorso per Addetto Meccatronico ha una durata di 474 ore e si sviluppa in 150 ore di lezione, 4 di orientamento, 320 di tirocinio e 1 di accompagnamento al lavoro. Quello per Video Maker ha durata di 208 ore, suddivise in 150 ore di intervento formativo, 54 ore di autoimprenditorialità e 4 ore di orientamento. La data di avvio per entrambi i corsi è il 28/ febbraio 2022.

Per iscrizioni e informazioni è possibile rivolgersi alla sede ENAC di Verona: 045 9209989 - verona@enacveneto.it

Oltre che con i corsi, le attività di orientamento, aggiornamento e inserimento lavorativo per gli adulti ed i servizi per le imprese, ENAC Veneto rappresenta, da oltre 60 anni, la Formazione Professionale per i ragazzi con le proprie scuole di Verona e di Treviso. Accreditate dalla Regione Veneto, accolgono gratuitamente giovani dai 14 anni e li accompagnano alla Qualifica triennale e al livello di Tecnico Grafico o dei Servizi per l’impresa con il quarto anno di frequenza.