BVR Banca- Banche Venete Riunite premia i "bravissimi" con borse di studio

Sono complessivamente 84 i bravissimi selezionati dai due bandi delle borse di studio di BVR Banca- Banche Venete Riunite e della ex Cassa rurale di Vestenanova. A questi giovani la Banca ha consegnato i premi in denaro per merito scolastico nell’anno 2020-21 per un ammontare totale di 26.200 euro.

«L’iniziativa– spiega il Presidente di BVR Banca, Maurizio Salomoni Rigon- risulta sempre gradita e apprezzata. Come Banca, il nostro intento è quello di riconoscere i sacrifici sostenuti dai giovani e dalle loro famiglie con un sostegno concreto riferito al merito nei risultati ottenuti a scuola. Per noi- afferma Salomoni- investire sui giovani oggi significa porre delle solide basi per il futuro e rinsaldare il legame con il territorio e con le persone».

I bravissimi

Per quanto riguarda le borse di studio da 200 euro di BVR Banca sono state assegnate per i diplomi di maturità con votazione pari o superiore a 85/100 a

Tommaso Algeri;

Chiara Bardin;

Claudia Barp;

Giulia Baù;

Sofia Benetti;

Filippo Brusamolin;

Virginia Capobianco;

Stefano Carli;

Gessica Carotta;

Anna Maria Cavedon;

Domenico Cunico;

Michele Dalla Vecchia;

Giulia Dal Pra,;

Lisa Galdiolo;

Matilde Gasparella;

Simone Gozzo;

Marco Grendene;

Sofia Lazzari;

Stefano Martinello;

Marco Mioni;

Elia Panozzo;

Jessica Rigoni;

Lorenzo Rizzato;

Michela Rocchetti;

Alice Roncari;

Ludovica Rossi;

Luca Sartore;

Irene Scalzeri;

Camilla Sesso;

Sofia Tasso;

Beatrice Todescato;

Samuele Toniolo;

Daniele Vellar;

Sara Verzini;

Sofia Xompero;

Sebastiano Zanella.

Sono venti le borse di studio da 250 euro per la laurea triennale, consegnate a:

Gianluca Allegritti;

Marta Baldisserotto;

Marta Bonato;

Giorgia Cordioli;

Silvia Dal Castello;

Riccardo Dall’Alba;

Aurora Dall’Osto;

Giorgia Eberle;

Ilaria Erbice;

Isotta Farinon;

Gabriele Lambrini;

Beatrice Maltauro;

Vittoria Roso;

Davide Saccardo;

Anna Sandri;

Vanessa Tisocco;

Giulia Tosi;

Benedetta Vezzaro;

Valentina Zordan;

Nicole Zordan.

Altre ventuno borse di studio da 500 per la laurea magistrale sono state assegnate a:

Andrea Carta;

Silvia Cunico;

Marco Giuseppe Dall’Alba;

Maddalena Dal Pozzo;

Valeria Dal Pra;

Chiara Faccioli;

Ettore Farinon;

Monica Fedeli;

Alberto Filosofo;

Francesca Leorato Boschi;

Nicole Lievore;

Tullio Mantella;

Elisabetta Marinoni;

Arianna Masconale;

Federica Presa;

Nicola Retis;

Francesca Ruaro;

Valeria Tisato;

Alex Zambon;

Veronica Zanella;

Sara Zuecco.

Per quanto riguarda le borse di studio dell’ex Cassa rurale di Vestenanova, sono state assegnate, ciascuna del valore di 500 euro, a:

Andrea Zoccante;

Francesco Bogoni;

Andrea Marchi;

Thiago Camponogara;

Filippo Verzini;

Nicolò Castagna;

Fabio Dalla Pozza.

«Purtroppo il perdurare della pandemia ci ha impedito di organizzare una cerimonia ufficiale - precisa il Vicepresidente Edo Dalla Verde. Le consegne dei premi in denaro e degli attestati si sono svolte in filiale, in modo sobrio e comunque in presenza, per poter dare un segnale di vicinanza alle comunità».

«Abbiamo erogato più borse di studio per giovani diplomati rispetto a quanto era stato previsto dal bando - conclude il Presidente Salomoni. Per la nostra Banca è una soddisfazione, perché testimonia l’interesse rispetto a questa iniziativa che mette insieme più territori grazie alle fusioni che hanno unito la realtà dell’Alto Vicentino con quelle di Pedemonte, di Roana e negli ultimi mesi di Vestenanova».