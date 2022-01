Unaforesta chiude il fatturato 2021 a +300% e si regala una nuova sede

Unaforesta conclude il 2021 con un’importante crescita di fatturato, +300% sul 2020, anno che aveva già visto raddoppiare il fatturato sull’anno precedente. Una crescita costante dal 2018, anno di fondazione, che ha portato la società a bruciare le tappe del piano di crescita, che collocava questo obiettivo nell’anno 2022. Un risultato oltre le stime che ha permesso alla società di anticipare alcuni piani di sviluppo, come il cambio sede e l’investimento in nuovi rami d’azienda.

La nuova sede è stata il principale progetto interno della seconda parte dell’anno, che ha portato allo spostamento dallo spazio in centro storico a Verona, al nuovissimo loft di oltre 400 mq in Via Antonio Meucci tra la fiera e il casello autostradale di Verona Sud. Un open space che sarà la casa di Unaforesta, di Studio Fantastico (agenzia creativa acquisita nel corso del 2020) e dei nuovi progetti a cui l’azienda sta lavorando.

Il commento di Michela Caldeira, partner e Business Developer di Unaforesta