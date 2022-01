Credito agevolato, Casartigiani organizza un webinar per le imprese

Contributi e credito agevolato sono strumenti che per le imprese rappresentano, soprattutto nell’attuale contesto pandemico, un'opportunità di sviluppo e investimento.

Per questo motivo, il 20 gennaio, alle 18:30, Casartigiani Verona e la Divisione Consulenza di Fidi Artigiani organizzeranno un webinar gratuito per approfondire il mondo della Finanza agevolata che include le risorse che periodicamente la Regione Veneto, le Agenzie Nazionali e gli altri Enti pubblici mettono a disposizione per dare impulso alla crescita e alla nascita delle imprese.

Al termine del webinar i partecipanti avranno un’idea di chi può accedere ai vari Bandi e quali sono gli investimenti e le attività maggiormente sostenute; i relatori porranno molta attenzione sulle modalità per accedere alle agevolazioni e sugli errori da evitare.

Nel corso del seminario online, i partecipanti scopriranno le principali agevolazioni attive in questo momento tra cui il Bando ISI INAIL 2021; il Piano Industria 4.0, Il Fondo Impresa Donna e il Fondo di Rotazione anticrisi di Veneto Sviluppo. Il Webinar si concluderà con dei cenni ai Bandi in fase di attivazione. Durante il seminario, i partecipanti avranno la possibilità di porre domande sugli argomenti trattati.

Per conoscere le modalità di partecipazione, è sufficiente collegarsi al sito www.artigianiverona.it o chiamare i numeri 045 86 222 86 (Casartigiani Verona) oppure 045 86 200 50 (Fidi Artigiani Verona).