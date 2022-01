Casa di riposo di Arcole, la Ulss 9 rileva rischi per la salute

La capienza dei locali in questione è infatti risultata incompatibile con il numero delle persone chiamate a frequentarli rendendo impraticabile il distanziamento interpersonale.

Su segnalazione della presente organizzazione sindacale, lo Spisal , il servizio di prevenzione dell’Ulss 9, ha riscontrato la presenza di condizioni di rischio per la salute degli ospiti e dei lavoratori all’interno di alcuni spazi della Casa di riposo di Arcole , precisamente in una sala da pranzo dedicata agli ospiti e nello spogliatoio femminile dedicato alle lavoratrici.

L’autorità sanitaria ha dunque disposto dei provvedimenti per la prevenzione del rischio e misure organizzative “aggiuntive” per il rispetto del distanziamento tra ospiti e lavoratori.

«Cinque mesi per riscontrare una segnalazione, peraltro fondata, è un lasso di tempo inaccettabile, soprattutto se alle nostre spalle abbiamo la “strage degli innocenti” che ha mietuto centinaia di vittime nelle case di riposo veronesi tra la fine del 2020 e gli inizi 2021, e considerando che la segnalazione si collocava praticamente alle porte di quella che si è rivelata poi essere la quarta ondata pandemica. E’ inoltre grave e inaccettabile che tutt’ora non sia dato sapere quali siano state, nel concreto, le misure di prevenzione, ordinarie e “aggiuntive”, adottate all’interno della struttura. E che non sia dato sapere se siano state contestate sanzioni ai responsabili della casa di riposo».