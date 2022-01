Mondo Convenienza ricerca 50 addetti per il punto vendita di Verona

Mondo Convenienza, multinazionale italiana leader nella grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d’arredo al miglior rapporto qualità - prezzo sul mercato, continua nella sua strategia di crescita con un nuovo ampio programma di assunzioni. Il Gruppo, presente in Italia con 45 punti vendita e 41 hub logistici, è alla ricerca di 50 addetti alla vendita per il punto vendita di Verona.

Tutti i venditori neoassunti vengono accompagnati nel loro inserimento in azienda attraverso un percorso di formazione strutturato e graduale, articolato in più fasi durante il quale apprendono passo dopo passo a progettare graficamente gli ambienti da arredare e ad offrire diverse soluzioni ai bisogni del cliente e servizi su misura. La crescita interna dei collaboratori è un principio fondamentale in Mondo Convenienza, che offre specifici percorsi di carriera e posizioni aperte rivolte esclusivamente ai dipendenti.

Per inviare la propria candidatura e ulteriori informazioni: https://bit.ly/3HFypOS

«Da sempre l’obiettivo di Mondo Convenienza è attrarre talenti e accompagnarli in ogni momento e fase del percorso aziendale, attraverso una attenta strategia di valorizzazione delle persone e del proprio contributo e il giusto equilibrio tra obiettivi e risorse per perseguirli. - si legge nella nota - Sono molteplici, infatti, le attenzioni che il Gruppo riserva a suoi oltre 3600 collaboratori, con l’obiettivo di offrire il miglior benessere sul luogo di lavoro. Grande attenzione, inoltre, è dedicata ai giovani: il 70% dei collaboratori ha un’età inferiore ai 35 anni.