Alberghi. Cavara: «Dopo l'Epifania, il crollo. Situazione pesante, quasi drammatica»

«La situazione negli alberghi veronesi è molto pesante, in certi casi drammatica: dopo l'Epifania c'è stato il crollo degli ospiti, con una percentuale di occupazione delle camere che in alcune strutture non supera il 10%: gli imprenditori di settore stanno monitorando come evolve la curva epidemica ma le notizie non sono buone, per cui molti verosimilmente decideranno di chiudere in attesa di tempi migliori. Nel frattempo, gran parte del personale è stato messo in ferie, in attesa delle decisioni sulla cassa integrazione». Lo afferma Giulio Cavara, presidente di Federalberghi Verona, aderente a Confcommercio.