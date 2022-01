CLab Marathon, l'atto finale venerdì nella sede di Vecomp Spa

È giunto alla sua fase finale Clab, (Contamination Lab) un progetto avviato dall’Università che ha l’obiettivo di far partecipare gli studenti a momenti di contaminazione con il mondo delle imprese attraverso attività che prevedano il problem solving, il lavoro in gruppo, l’integrazione di conoscenze economico-gestionali e tecnico scientifiche, le analisi di mercato, la gestione dell’innovazione e l’apprendimento di competenze relazionali e comunicative.



Venerdì 14 gennaio, alle ore 10.00, presso la sede di Vecomp Spa in via Alberto Dominutti 2 ,si terrà la presentazione dei progetti finali preparati dagli studenti.



Sono dieci quelli che si sono misurati con una sfida lanciata dall’azienda per sviluppare il proprio business e durante questo appuntamento mostreranno i loro elaborati.



Alla presentazione parteciperanno: Roberto Giacobazzi, pro Rettore Università degli Studi di Verona; Diego Begalli, referente del Rettore al Trasferimento della conoscenza e ai rapporti con il territorio; Massimo Sbardelaro, amministratore unico Vecomp Spa.

Cos'è il Clab