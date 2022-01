Lignum Verona: nuovi corsi sul digital marketing per l'arredamento

Lignum, il distretto del mobile di Verona, organizza un corso di digital marketing per il mondo dell’arredamento.

Appuntamento sabato 15 Gennaio alle 9.30 con il corso di formazione gratuito tenuto dal professor Nicola Ferrari sul mondo digitale per il settore legno-arredo.

Docente all'Università Iusve e Cuoa, Ferrari è uno specialista di digital marketing e allestirà il corso dedicato "Da utente a cliente: la customer journey tra online e offline".

L’evento fa parte di un ciclo di incontri specifici sul mondo digitale e sul marketing avanzato inaugurato lo scorso 26 novembre dalla professoressa Antonella Pescio, docente all’UNIMORE di Modena e Reggio Emilia e manager in aziende come Barilla, Illy, Bisazza. Il webinar si terrà usando la piattaforma Zoom.



Per info e iscrizioni: segreteria@lignumverona.it