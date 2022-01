Cia Verona apre una nuova sede a San Giovanni Ilarione

Giovedì 13 gennaio, alle 10, Cia – Agricoltori Italiani Verona, inaugura una nuova sede a San Giovanni Ilarione: sarà un punto di riferimento anche per i Comuni limitrofi come Roncà, Vestenanova, Montecchia di Crosara, Tregnago e Badia Calavena. La nuova sede, che offrirà servizi e consulenza tecnico-agronomica alle imprese, va ad aggiungersi agli sportelli già operativi di Verona, Caldiero, Porto di Legnago, Villabartolomea, Castagnaro, Valeggio sul Mincio, Fumane, Peschiera del Garda.

«Il nuovo sportello punta a essere un punto di riferimento per un territorio dove l’agricoltura è diventata un cardine fondamentale per l’economia – sottolinea Andrea Lavagnoli, presidente di Cia – Agricoltori Italiani Verona -. Il bacino d’utenza è infatti di 1.500 imprese agricole, attualmente iscritte alla Camera di Commercio. Da alcuni anni, in quella parte ad Est della provincia, è in atto un processo di riorganizzazione che ha come punto di riferimento la coltivazione della vite e ha consentito non solo una buona stabilizzazione dei redditi, ma anche un incremento della presenza dei giovani e dell’imprenditoria femminile. E sono state proprio le donne imprenditrici, peraltro, a dare un impulso allo sviluppo delle attività di servizio collegate ai processi vitivinicoli. Parallelamente è cresciuta la domanda di servizi specializzati e dedicati, a cui la Cia già da alcuni anni sta dando risposta e che saranno appunto potenziati con l’apertura del nuovo ufficio».

Lo sportello di San Giovanni Ilarione sarà aperto il martedì dalle 9 alle 12.30, il giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 16 e il venerdì dalle 9 alle 12.30. La consulenza tecnico-agronomico offerta riguarderà i finanziamenti in agricoltura, la finanza agevolata, il Psr, la sicurezza sul lavoro e la diversificazione agricola in settori come gli agriturismi, le fattorie didattiche, le fattorie sociali e le piccole produzioni agricole.