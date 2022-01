Mercato di Piazza Erbe, Zanotto firma la proroga per il sabato e la domenica

Fino al 3 aprile 2022 i banchi del mercato di Piazza Erbe possono rimanere aperti anche nel fine settimana. Il vicesindaco Luca Zanotto ha firmato l’ordinanza che proroga il provvedimento entrato in vigore dopo il lockdown 2020, in concomitanza con le prime riaperture. Un’opportunità in più, che il Comune ha rinnovato, fino al termine del periodo emergenziale, ossia il 31 marzo, per consentire ai commercianti di lavorare anche il sabato e la domenica.

Visto il protrarsi della pandemia, l’Amministrazione comunale ha accolto le richieste degli operatori del mercato riuniti nell’Associazione Confcommercio. I banchi potranno permanere sul Toloneo continuativamente fino ad inizio aprile, un modo per consentire agli operatori maggiori occasioni di lavoro visto il momento di difficoltà economica.

I commercianti che non dovessero svolgere attività nei weekend potranno mantenere i banchi chiusi sull’area mercantile.