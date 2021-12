Fipe-Confcommercio Verona, Artelio: «Raffica di disdette, ristoranti e locali sono oggetto di un lockdown subdolo»

E' il commento di Paolo Artelio, presidente di Fipe-Confcommercio Verona alle cancellazioni alle prenotazioni piovute in questi giorni in vista delle festività di fine anno e del cenone di San Silvestro.

«Siamo oggetto di un lockdown strisciante, subdolo, che rappresenta una stangata per i pubblici esercizi e avrà ripercussioni pesantissimi su bilanci già falcidiati dalle limitazione a singhiozzo vissute in questo 2021 -sottolinea ancora Artelio-. Il mese di dicembre, il più importante dell’anno che da solo vale il 10% del fatturato dei ristoranti, è in buona parte compromesso e si aggiunge ad un periodo prolungato di crisi che stava finalmente vedendo una via di uscita».