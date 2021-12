La Fenice Green Energy Park organizza un incontro formativo gratuito sul Project Management. Appuntamento a venerdì 14 gennaio 2022 dalle 16 alle 18 nella sede di Padova.

L'evento sarà erogato in doppio format, sia in presenza che in live streaming; sarà poi disponibile la registrazione dell'incontro per coloro che non potranno seguire nella fascia oraria dell'evento.

L'incontro formativo gratuito sul Project Management si aprirà con la presentazione dell’Istituto ISIPM – Il project management oggi e porterà degli esempi pratici su come questa realtà sia riuscita a calarsi nei nuovi scenari.

A seguire, si parlerà di nuove leggi, nuove linee guida ANAC e norma UNI: verranno esposte le nuove leggi per le linee guida ANAC ed esposizione della norma UNI ISO 21502.

In chiusura, verrà esaminato l'argomento focus dell'incontro: formazione in Project Management. Verrà chiarito come intraprendere il percorso formativo ottenendo la Certificazione riconosciuta da Accredia.

Al termine, sarà lasciato ampio spazio al dibattito con le domande die partecipanti.

Il relatore dell'evento sarà l'ingegner Vito Mauro Titaro. Il corso è accreditato dalla Regione Veneto ed è richiesta l'iscrizione per partecipare.