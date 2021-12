Lazise, arriva la terrazza bar di Bottega

Sarà il prestigioso hotel Principe, a Lazise, a ospitare la quinta Terrazza Bar Bottega, un format retail ideato da Bottega spa, una delle più grandi aziende vinicole con un sito produttivo anche nel veronese, a Valgatara.

Ha lo scopo di accogliere gli ospiti stranieri e italiani, per momenti di aggregazione, dall’aperitivo al pranzo, dove poter degustare il Prosecco Gold e tutti i vini Bottega della Valpolicella e mangiare pietanze regionali, veronesi in particolare.

Terrazze spettacolari, con panorami unici, di grande attrazione. Dopo le Terrazze all’ippodromo di Bath in Gran Bretagna, l’intero 39° piano del lussuoso hotel Bokan a Londra e quelle al Savoia di Cortina e al rifugio Gorza di Arabba, Bottega ha deciso per il lago di Garda. L’inaugurazione a marzo quasi in contemporanea con altre Terrazze, a Corfù in Grecia e a Puertos Banus in Spagna.