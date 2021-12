FERCAM porta a casa "Il logistico dell’anno 2021"

L’azienda altoatesina di trasporti e logistica FERCAM si è aggiudicata per il 2021 il prestigioso riconoscimento istituito da Assologistica con un progetto di logistica sostenibile, sviluppato su misura per le esigenze specifiche del cliente Agrieuro, azienda leader in Europa nell’e-commerce di macchine per il giardinaggio e l’agricoltura.

La cerimonia di premiazione è avvenuta in versione ibrida, parte in streaming e parte in presenza presso l'Auditorium Gio Ponti di Assolombarda, a Milano.

A ritirare il premio per FERCAM Roberto Arduini, Process Engineer e responsabile del progetto, e l’imprenditrice Alessandra Settimi per Agrieuro, particolarmente soddisfatti per avere ottenuto anche da una giuria altamente qualificata conferma della validità del proprio impegno nell’individuazione di soluzioni innovative e flessibili in un’ottica di vera ed efficiente logistica green.

«Il premio assegnatoci ‘Per la realizzazione di una linea di imballaggio innovativa ed eco-sostenibile’, come recita la targa di riconoscimento, oltre all’innovazione premia anche la collaborazione, consolidatasi negli anni, con il nostro cliente e basata sulla reciproca fiducia e competenza -commenta Arduini-. Lo sviluppo di un simile processo infatti richiede massima disponibilità alle parti coinvolte e un impegno congiunto per il raggiungimento di un obiettivo comune, che nel nostro progetto oltre all’efficienza e alla flessibilità riguarda in particolare anche la sostenibilità del processo».

Alessandra Settimi spiega così l’esigenza di individuare in collaborazione con FERCAM nuove soluzioni sostenibili per la logistica dei propri prodotti: «In seguito alla pandemia e ai lockdown sono cambiate notevolmente le abitudini della popolazione, innanzitutto per gli acquisti online e in seconda battuta facendo scoprire a molti la passione per giardinaggio e bricolage; questo sviluppo, favorevole per la nostra attività, ci ha indotto a potenziare la nostra logistica con la contestuale individuazione di soluzioni logistiche sostenibili e più confacenti alle esigenze di una clientela in massima parte privata».

La sostenibilità del progetto è data dalla completa assenza di materiale plastico nell’imballaggio, pur migliorandone la qualità.

I cartoni utilizzati provengono per l’80% da carta riciclata, mentre la completa sigillatura viene effettuata esclusivamente con colla e nastro di carta, senza plastica e punti metallici, rinunciando anche all’utilizzo della reggiatura plastificata. Ogni singolo collo è autospedibile, senza pallet tramite l’applicazione a colla di “zoccoli” di cartone, che consentono una movimentazione dei medesimi direttamente con carrelli elevatori e transpallet elettrici.

A destino, trattandosi di prodotti in massima parte destinati al cliente privato, lo smaltimento ovvero riciclaggio dell’imballo, è reso più semplice grazie alla presenza di un unico materiale: la carta.