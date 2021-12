Everel Group si aggiudica il Mike Award 2021

L’unica azienda italiana a ricevere quest’anno il Global Most Innovative Knowledge Enterprise, MIKE Award, è la veronese Everel Group, leader europea nella produzione di componentistica elettromeccanica con sede principale a Valeggio sul Mincio (VR). Il prestigioso premio ideato e coordinato dal Politecnico di Hong Kong nasce nel 1998 con l’obiettivo di unire accademia e mondo imprenditoriale, in uno sforzo volto a identificare le migliori pratiche manageriali utilizzate per coltivare e convertire le conoscenze aziendali in innovazione.

Sono 10 i paesi che hanno partecipato allo studio Global MIKE 2021: Belgio, Cina, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Iran, Italia, Medio Oriente e Nord Africa (MENA), Thailandia e Stati Uniti.

«Siamo onorati e contenti di ricevere il prestigioso premio MIKE Award come unica azienda italiana – evidenzia il Chairman Enrico Zobele - La giuria, che analizza le imprese partecipanti sulla base di otto caratteristiche specifiche, ha ritenuto che Everel soddisfi al meglio tutti i criteri richiesti. Questo rappresenta un traguardo per tutta la nostra azienda, fatta di persone coinvolte in un percorso condiviso di innovazione e cambiamento».

Uno degli elementi illustrati e che, assieme agli altri, ha contribuito alla vittoria, è stata la costituzione di E-Lab, il laboratorio di innovazione strategica fondato in autunno all’interno di Everel. Si tratta di una struttura che funge da osservatorio continuo del grande mercato e monitoraggio delle innovazioni interessanti che accadono nel mondo e di interesse per l’azienda. Attraverso una messa a sistema di tutte queste informazioni, con un processo fluido e strutturato, queste idee e spunti vengono trasformati in progetto e migrati all’interno di Everel, per il loro sviluppo, industrializzazione e messa a mercato.