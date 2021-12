Dopo la recente apertura a Verona, Iginio Massari apre a Cortina

Iginio Massari Alta Pasticceria, dopo la recente apertura a Verona, fa il suo debutto a Cortina d’Ampezzo, La Regina delle Dolomiti, all’interno dello storico Hotel De la Poste in Corso Italia, il suo undicesimo Pop-Up Store in Italia e primo punto vendita in una località di montagna.

Il progetto è reso possibile dalla collaborazione con la Hotel De la Poste, da sempre il fulcro della vita sociale della località della conca ampezzana, dove per secoli si sono incontrati re e regine, grandi personaggi della storia, scrittori e artisti da tutto il mondo.

I Pop-Up Store sono stati pensati per offrire una selezione di prodotti firmati dal Maestro Massari ai suoi numerosi clienti ed estimatori sparsi sul territorio nazionale.

Nel cuore di Cortina sarà possibile scoprire una serie di prodotti “Iginio Massari Alta Pasticceria” tra cui macarons, praline, cremini, torte confezionate, plum cake, biscotti, tavolette di cioccolato e i protagonisti indiscussi del Natale: il Pandoro e il Panettone. Il negozio sarà aperto fino a Pasqua 2022.

ll Pop-Up sarà aperto tutti giorni, dalle 9.00 alle 21.00.