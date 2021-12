Premio San Martino 2021 alla professoressa Evelina Tacconelli

Per il 2021, invece, la scelta è ricaduta sulla prof.ssa Evelina Tacconelli che, nel corso degli ultimi mesi, ha dimostrato tutte le proprie competenze e capacità nella ricerca, prevenzione e cura del Covid-19. La prof.ssa Tacconelli, infatti, è Direttore della divisione di Malattie Infettive presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Professore Ordinario di Malattie Infettive presso l’Università di Verona e consulente per la ricerca sulle infezioni ospedaliere per l’Università di Tubinga in Germania (collaborazione iniziata già dal 2013). È Coordinatore del Comitato Europeo per il controllo delle Malattie Infettive (EUCIC) della società Europea di Microbiologia e Malattie Infettive (ESCMID). Coordinatore del Gruppo di Lavoro per l’ottimizzazione della prescrizione degli antibiotici di AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco). Consulente per la prevenzione delle infezioni resistenti agli antibiotici e terapia per OMS e ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control). Dal 2020, coordina il progetto di ricerca internazionale ORCHESTRA - Connecting European Cohorts to Increase Common and Effective Response to SARS-CoV-2 Pandemic (sponsorizzato dell’Unione Europea, Horizon 2020 Progamme) focalizzato alla gestione innovativa e rapida dell’emergenza sanitaria COVID e a migliorare la gestione di future pandemie.

L’evento che, per motivi di sicurezza, è riservato in presenza a soli 50 invitati, sarà trasmesso in streaming – su Facebook (pagina “Istituto Assistenza Anziani – Villa Monga”) e su YouTube.