Confindustria Verona, al via due giorni di incontri dedicati a Reti e imprese

Al via oggi e domani (15 e 16 dicembre) due giornate dedicate alle RIR, le Reti Innovative Regionali. Gli incontri sono organizzati da Confindustria Verona e sono aperti a tutte le imprese.

Quattro incontri per discutere di progetti e programmi in seno alle Reti. L’obiettivo è tracciare il quadro attuale del panorama scaligero e delineare le possibili proiezioni future

In particolare, al centro dell’iniziative, la rete RIVELO, la Rete Innovativa Veneta per la Logistica; Tech4Life la Rete Innovativa delle tecnologie per la salute; RIAV la Rete Innovativa Alimentare Veneto; Veneto Clima ed Energia.



Da ognuna delle quattro RIR avvieranno una riflessione sui temi che più di altri possono rappresentare una sfida innovativa a supporto del sistema economico regionale e i tratteranno anche i temi connessi alle opportunità offerte dal PNRR.



Gli eventi in calendario:

La Rete RIVELO verso una logistica digitale e resiliente oggi (mercoledì 15 dicembre) ore 14.00 – 16.00

verso una logistica digitale e resiliente oggi (mercoledì Tech4Life - la Rete Innovativa delle tecnologie per la vita oggi ( 15 dicembre) ore 16.30 – 18.30

- la Rete Innovativa delle tecnologie per la vita oggi ( RIAV - i progetti della tecnologia alimentare per l'innovazione sostenibile domani ( 16 dicembre) ore 9.30 – 11.30

- i progetti della tecnologia alimentare per l'innovazione sostenibile domani ( Veneto Clima ed Energia: progetti e proposte per un’energia sostenibile domani (16 dicembre) ore 16.30 – 18.30

Gli eventi si svolgeranno in modalità on line. Per partecipare è obbligatoria la registrazione attraverso il sito di Confindustria Verona www.confindustria.vr.it