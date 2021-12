Parco della Lessinia, arrivate tre nuove nomine regionali

Il Parco Naturale Regionale della Lessinia comincia a prendere forma e sostanza. Nel trimestre di attività dopo la definitiva conclusione dell’iter di insediamento, che ha portato a settembre alla nomina dei consiglieri e del neo presidente, il perito agrario veronese Giuliano Menegazzi, il 4 ottobre scorso sono stati nominati anche i componenti del Comitato Tecnico Scientifico dell’Ente Parco, organo che avrà un ruolo di peso nelle scelte future e nella strategia di sviluppo territoriale del Parco stesso.

Il Comitato, infatti, è chiamato ad esprimere il proprio parere su documenti fondamentali, quali il rendiconto di gestione ed il bilancio di previsione.

I componenti sono: Roberto Ferrari, ragioniere, esperto in economia; Anna Rossi, ingegnere, e Chiara Zanoni, architetto, esperte in pianificazione paesaggistica; Lucio Luchesa, esperto in zoologia; Umberto Grigolo e Davide Pasut, esperti in scienze agronomiche e forestali; Marcello Volanti e Corrado Giacon, esperti in zootecnia; Gianmarco Lazzarin, esperto in etnografia.

L'11 novembre, inoltre, sono stati nominati tre nuovi rappresentanti nella Comunità del Parco, espressione dei comuni di Crespadoro, Roverè Veronese e Grezzana, andati al voto a ottobre. I tre rappresentanti sono rispettivamente Matteo Dalla Costa, Maurizio Corradi e Federica Maria Veronesi.

Il 29 novembre, dopo le nuove nomine, è stato possibile procedere anche all’approvazione del Rendiconto della gestione 2020 e alla variazione di previsione E.F. 2021-2023. E’ convocata per il 20 dicembre una nuova seduta della Comunità del Parco per l’approvazione del Bilancio 2022.

Non è finita qui: il 17 dicembre, nel frattempo, sarà la volta della Consulta delle Associazioni del Parco, mentre il Comitato Scientifico si riunirà due giorni prima, il 15 dicembre, per il parere sul bilancio di previsione.

Pubblicato sul sito www.lessinia.verona.it, sezione “Avvisi e albo online”, una Avviso pubblico per l’affidamento dell’Ufficio Stampa del Parco, la scadenza per la presentazione della domanda è il prossimo 22 dicembre. A breve saranno pubblicati anche di Avvisi per la realizzazione del sito internet del Parco nonché per le perizie di stima dei danni da fauna selvatica nel Parco.

