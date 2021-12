Riforma fiscale, nelle tasche dei pensionati veneti 180 milioni in più

Tra allargamento della no tax area e la revisione delle aliquote, ai 1.277.160 pensionati veneti resteranno in tasca dal 2022 180 milioni di euro in più. Ed è una bella notizia per una categoria che mai prima aveva potuto godere di bonus fiscali, e che nel corso degli ultimi 20 anni ha visto peggiorare pesantemente il proprio potere d'acquisto tra aumento dei prezzi e provvedimenti molto "creativi" sulle rivalutazioni.

«Possiamo, e dobbiamo, ancora perfezionare molto la riforma, ma questo è il primo passo, un passo tra l'altro a favore della maggioranza dei pensionati», commenta Tina Cupani, segretaria generale della Fnp Veneto, la federazione dei pensionati Cisl. «Il dialogo con il Governo non si deve interrompere, per arrivare a disegnare un fisco finalmente equo, progressivo, più semplice e che tuteli le fasce più deboli». Per questo anche i pensionati veneti della Fnp saranno il 18 dicembre a Roma, per la manifestazione indetta dalla Cisl nazionale.

Ogni anno in Veneto arrivano 25,1 miliardi di euro di pensioni, e allo Stato ne tornavano 6,1: con la riforma fiscale il gettito scende a 5,93 miliardi. Infatti, l'allargamento della no tax area da 8.125 a 8.500 euro lordi l'anno vede il numero di pensionati in questa fascia salire da 247.478 a 250.134, per un irpef non versato di poco più di 5 milioni di euro. Mentre la revisione delle aliquote comporta una diminuzione complessiva delle tasse di 174,6 milioni di euro, di cui quasi 55 milioni a favore dei 514mila pensionati veneti con un reddito annuale lordo fra 15mila e 28mila euro. La diminuzione delle aliquote per le fasce medio-basse ha ripercussioni positive anche sugli scaglioni di reddito successivi che, invece, si vedono aliquote maggiorate.

«Questa operazione ha favorito la fascia media dei pensionati, ora il confronto deve continuare per trovare una soluzione migliorativa anche per la fascia fino ai 15mila euro l'anno, per la quale ora non cambia nulla», precisa la segretaria generale, «e anche per evitare quella che è una sbavatura della no tax area, che sottolineiamo da tempo, e cioè non poter portare in detrazione le spese sanitarie, che sono una voce molto gravosa per gli anziani».