Energico quinto appuntamento per la Settimana Veronese della Finanza

La 17esima edizione della Settimana Veronese della Finanza, dell'Economia e del Lavoro arriva al quinto workshop: il prossimo e ultimo appuntamento è previsto per giovedì 16 dicembre ed è dedicato all’industria dello sport.

È andato in scena giovedì 10 dicembre, il quarto atto della kermesse dedicata al business e agli investimenti organizzato dall’Associazione Verona Network.

Il focus dedicato all’energia è stato trasmesso in diretta in tutto il Veneto su Tele Radio Adige TV e su Radioadige.com.

Numerosi gli esperti intervenuti per esaminare e rilanciare le numerose opportunità in merito all’energia e alle risorse europee del PNRR, per ripartire attraverso il consolidamento di una rete sinergica.

Sotto la conduzione del direttore Matteo Scolari, si sono avvicendati i contributi di Romano Stefani, direttore commerciale Dolomiti Energia, Simone Faccin, direttore generale di UNI.CO.GE. e Filippo Piccoli, AD Sinergy Luce e Gas.

In studio Daniele Barbieri responsabile provinciale di AECI (Associazione Europea Consumatori Indipendenti) e in collegamento Giandomenico Franchini, vicepresidente di Confartigianato Imprese Verona.

È possibile seguire i workshop in diretta sui canali social di Verona Network, sul canale 640 del digitale terrestre sintonizzandosi su Tele Radio Adige e sul relativo sito www.radioadige.com

RIGUARDA LA PUNTATA DI IERI